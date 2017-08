Rien n'est encore officiel. Le vote doit avoir lieu ce 13 septembre au Pérou, mais la candidature de Paris pour l'organisation des JO et des Jeux paralympiques en 2024 n'a jamais été en si bonne voie. L'heure est donc aux projections : quels sites parisiens pourraient accueillir les futures épreuves olympiques ?

Le Stade de France sous les projecteurs

Selon BFM TV est bel et bien prêt pour accueillir les épreuves d'athlétisme et les cérémonies d'ouverture et de fermeture en 2024. Rénové à l'occasion de l'Euro 2016 de football, le stade sera, sans grande surprise, mis à contribution. A côté,pourra, lui, accueillir l'épreuve de football.