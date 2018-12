Des milliers de "gilets jaunes" ont prévu de déferler dans la capitale, et plus spécifiquement sur les Champs-Élysées.

Malgré le vent et la pluie, qui s’abattent en rafales sur les Champs-Élysées, l’ambiance est plutôt calme, sur la célèbre avenue, en ce vendredi 7 décembre. Badauds et touristes déambulent comme à l’habitude en ce début d’après-midi, peut-être juste un peu moins nombreux qu’à l’accoutumée. Difficile cependant d’imaginer que l’on est à la veille d’une journée où des milliers de "gilets jaunes" ont prévu de déferler dans la capitale, et plus spécifiquement sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron lui-même a averti que certains seraient là pour "casser et pour tuer".

Pourtant, la vie suit paisiblement son cours, et toutes les boutiques ou presque sont ouvertes. Seuls quelques commerçants ont déjà commencé à installer des panneaux de bois devant leur vitrine. La boutique de montres Skagen, située sur le haut des "Champs", est ouverte comme d’habitude. Mais les portes seront bien closes ce samedi. "C’est une demande de la préfecture de police à tous les commerçants de l’avenue, témoigne un gérant de la boutique. Une demande à vrai dire très insistante." La boutique avait déjà fermé le 1er décembre, lors de "l’Acte 3" des "gilets jaunes", qui avait gravement dégénéré. "En fait, nous avions ouvert le 24 novembre jusqu’à midi, ensuite nous avons fermé, témoigne le même gérant. Des manifestants entraient et nous demandaient de défiler avec eux. Quand nous avons dit que nous ne pouvions pas, certains se sont montré menaçants. C’est à ce moment-là que nous avons préféré fermer."

La quasi-totalité des boutiques gardera donc portes closes ce samedi. "Le problème, témoigne une autre commerçante de l’avenue, c’est que nous ne sommes pas habitués à des manifestations violentes dans ce quartier, et donc certaines boutiques n’ont pas les installations de protection suffisantes pour empêcher le vandalisme et les pillages."

Perte de chiffre d’affaires

La question est presque plus préoccupante encore sur l’avenue de la Grande Armée : la semaine passée, des cafés ont été brûlés, et des vitres de commerces brisées. Plusieurs magasins de motos et de scooters - nombreux sur cette avenue adjacente aux Champs-Élysées - ont été vandalisés ou pillés. Cette fois, les commerçants s’organisent : des camionnettes vont et viennent, remplies de panneaux de bois qui seront installés sur les vitrines pour les protéger. Ici aussi, la quasi-totalité des boutiques resteront fermées. "La semaine dernière, nous étions déjà fermés, mais notre vitrine a été cassée, témoigne la vendeuse d’une boutique de scooters située sur le haut de l’avenue, à quelques encablures de l’Arc de Triomphe. Cette fois, nous avons rajouté une grille pour plus de sûreté, en espérant que cela suffira."

Personne ne sait en effet quelle sera l’ampleur de la manifestation, ni à quel point elle risque de dégénérer dans la violence. Jacqueline Houdret, directrice de Sunrex, une boutique de produits diététiques également située à proximité de l’Arc de Triomphe, fermera, elle aussi, son commerce ce samedi. "La semaine passée, j’avais déjà fermé, mais comme j’habite dans le quartier, je suis venue voir ce qu’il se passait. Je suis encore traumatisée par le déchaînement de violence auquel j’ai assisté, rapporte-t-elle. En plus des risques de casse, nous sommes confrontés à une forte baisse de notre activité, alors que Noël approche", ajoute-t-elle. Sur le seul mois de novembre, elle estime sa perte de chiffre d’affaires à près de 40 %.

Locaux barricadés

Mais les commerçants des beaux quartiers ne sont plus les seuls à s’inquiéter. Des manifestations de "gilets jaunes" sont également prévues ce samedi dans l’est de Paris, notamment à République, et surtout à Bastille, qui revêt une dimension symbolique pour certains manifestants, qui identifient désormais leur mouvement à la Révolution de 1789. Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé à se donner rendez-vous le matin à la Bastille, pour se rendre ensuite à pied vers l’Élysée.

Résultat : en ce vendredi, la place est en chantier. Les travaux de réaménagement qui ont lieu ici depuis quelques semaines ont été stoppés en urgence. Les barrières et autres pavés, qui auraient pu servir d’armes ou de projectiles, ont été retirés de la chaussée. Ici aussi, nombre de commerces - qui pour la plupart étaient restés ouverts les samedis précédents - ont prévu de fermer leurs portes. "Nous allons a priori fermer ce samedi, explique ainsi une gérante du café Français. C’est plus sûr, et moins complexe que de rester ouverts en barricadant toutes les vitres."

Les locaux de la Banque de France ont également été barricadés, à grand renfort d’épaisses plaques de tôle. L’Opéra Bastille sera également fermé, tout comme l’Opéra Garnier. Avec là encore, une perte de chiffre d’affaires qui s’annonce massive, deux représentations étant initialement prévues à "Bastille" en fin d’après-midi et dans la soirée.

Des conséquences économiques importantes

Avant même la manifestation de ce samedi, l’impact des "gilets jaunes" sur l’économie hexagonale s’annonce comme non négligeable. Le premier secteur touché est bien sûr celui du commerce : outre que de nombreuses boutiques ont dû rester fermées pendant les manifestations, le mouvement a aussi pesé sur l’ambiance générale, et notamment sur la propension des ménages à consommer. Les baisses de chiffre d’affaires, depuis l’émergence des "gilets jaunes", seraient de l’ordre de 20 à 40 % pour le commerce de détail, et 15 à 25 % pour les grandes surfaces. Et ce à un moment crucial de l’année, celui des courses de Noël. Selon la fédération du Commerce et de la distribution (FCD), les pertes des professionnels du secteur s’élèveraient déjà à plus de 1 milliard d’euros. Mais la facture pourrait enfler davantage, si le mouvement devait se poursuivre encore plusieurs semaines.

Autre victime collatérale du mouvement : le secteur du tourisme. Alors que les images des affrontements sur les Champs-Élysées ont fait le tour du monde, le rythme des réservations dans l’hôtellerie aurait chuté de moitié à Paris depuis quelques jours, tandis que le nombre d’annulations serait supérieur de 10 % à ce qu’il était l’année passée. Pour l’heure, les dégâts restent encore mesurés, mais de nouvelles scènes de violence urbaine pourraient affecter plus profondément encore l’image du pays.

Enfin, les nombreux blocages ont eu un impact sur la croissance, même si la majorité des économistes estime qu’il demeure pour l’heure limité. À condition, là encore, que le mouvement ne se poursuive pas trop longtemps. Lundi dernier déjà - quitte à dramatiser un peu - le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qualifiait l’impact des "gilets jaunes" sur l’économie de "sévère et continu".

Baisses de dépenses

Le mouvement devrait enfin avoir des conséquences budgétaires très problématiques pour le gouvernement. L’annulation des hausses de taxes écologiques, ainsi que le gel des prix du gaz et de l’électricité, devraient ainsi susciter un manque à gagner de plus de 5 milliards d’euros au budget de l’État, pour la seule année 2019. Au total, les hausses de taxes sur le carburant devaient rapporter la bagatelle de 14,2 milliards d’euros au budget national entre 2018 et 2022.

S’il veut éviter une explosion du déficit - l’objectif pour 2019 est fixé à 2,8 % du PIB - le gouvernement va donc devoir trouver le moyen de compenser ces pertes de revenu.

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a certes annoncé un certain nombre de baisses de dépenses publiques. Mais il s’est bien gardé, pour l’heure, de donner davantage de précisions. L’exercice s’annonce en effet particulièrement délicat dans le contexte actuel. Chacun sachant que les coupes budgétaires sont souvent tout aussi sensibles politiquement que les hausses d’impôt.