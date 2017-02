Le parquet financier a annoncé via un communiqué de presse qu'il n'y aurait pas de "classement sans suite de la procédure contre FIllon". "Sur la base des premiers résultats de l'enquête, les investigations vont se poursuivre". "L'enquête préliminaire qui lui a été confiée le 25 janvier 2017 concernent des faits susceptibles d'être qualifiés de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recels de ces délits, et mettent en cause, notamment Monsieur et Madame Fillon», écrit le parquet.

Le PNF a ouvert le 25 janvier une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux à la suite de soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle.

Les enquêteurs cherchaient notamment les contrats de travail de Penelope Fillon. Le Canard a chiffré à 831.440 euros brut la somme perçue par Penelope Fillon, qui aurait aussi été assistante parlementaire entre 1988 et 1990.

Mme Fillon aurait aussi touché 100.000 euros pour sa collaboration à La Revue des Deux Mondes pour des travaux dont l'hebdomadaire satirique dit ne pas avoir trouvé de trace.

Le candidat conservateur a par ailleurs rémunéré deux de ses enfants comme assistants parlementaires pour 84.000 euros lorsqu'il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007, selon les informations publiées par le journal le jour où les enquêteurs ont saisi des documents à l'Assemblée Nationale.