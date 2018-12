Il faut dire que l'événement a de quoi choquer. Le principe? 50 hommes fortunés paient 5.000 euros pour passer 4 nuits en compagnie d'une centaine de prostituées. Sur cette île, tout est all in : le sexe, la drogue et l'alcool.





Le but est d'offrir une expérience unique aux hommes. Les filles sont là pour réaliser tous vos fantasmes et pour que vous soyez traité comme des rois", peut-on lire sur Mais les femmes sont les bienvenues. Nous sommes couple-friendly." ", peut-on lire sur le site de l'événement . "





Cette année, la deuxième édition de l'île du sexe a lieu du 31 décembre au 3 janvier dans un lieu tenu secret.





Le site a beau préciser que toutes les activités proposées sur cette île particulière sont légales, les autorités, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Après que des rumeurs aient laissé entendre que l'événement se déroulerait à Trinité-et-Tobago, au large du Venezuela, la police de cet Etat des Caraïbes a décidé de prendre les choses très sérieux. Elle a non seulement promis de fermer l'événement avant même son ouverture mais a aussi prévenu que toutes les personnes en possession d'un ticket pour "l'île du sexe" seraient expulsées sans ménagement dès leur arrivée





" Il n'y a aucune chance que cet événement ait lieu chez nous", ont assuré plusieurs ministres de cette île. Pourtant, l'événement n'a toujours pas été officiellement annulé.





L'année dernière déjà, les organisateurs avaient eu quelques problèmes avec les autorités. Après avoir annoncé que "l'île du sexe" aurait lieu au large de la Colombie, les autorités de ce pays avaient tout fait pour annuler l'événement. Finalement, il avait eu lieu dans un endroit tenu secret.









Polémiques en série

Le programme des "activités" laisse perplexe (et le mot est faible) : les hommes pourront manger au restaurant sur les corps de femmes nues, le gagnant d'un tournoi de golf pourra "profiter" des 60 filles en même temps pendant 30 min. Entre autres.





Comme si cela ne suffisait pas, un jeune New-Yorkais de 16 ans a gagné un "golden ticket" lui donnant accès à l'île gratuitement.





" C'est effrayant", résument plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.