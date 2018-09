Les enfants qui sont décédés jeudi matin dans l'accident survenu entre un train et un vélo triporteur électrique à Oss, aux Pays-Bas, étaient âgés de quatre à 11 ans. Un autre enfant et un adulte, la conductrice du vélo, se trouvent dans un état critique à l'hôpital, selon la police. L'accident a eu lieu sur un passage à niveau gardé. Les causes de la collision n'étaient pas encore connues.

Les quatre victimes sont des enfants, a indiqué la police. Une femme et un enfant sont grièvement blessés et se trouvent dans un état critique à l'hôpital.

Les enfants tués étaient âgés de 4 à 11 ans, a indiqué l'agence de presse néerlandaise ANP. Cette information n'avait pas été confirmée par les autorités.

Les victimes venaient de quitter une garderie et étaient en route vers une école à Oss. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est dit dans un tweet "profondément touché" par "l'horrible accident", et a souhaité aux proches et aux familles des jeunes victimes "beaucoup de courage et de force pour surmonter cette lourde perte".

Le vélo, un modèle électrique spécialement conçu pour les trajets extrascolaires, transportait les enfants à l'avant, dans une caisse en bois, comme il est d'usage aux Pays-Bas. Le train, en provenance de Nijmegen (est) et à destination de la ville voisine de Bois-le-Duc, dans le Brabant, a percuté le vélo de la garderie.

"C'est vraiment un terrible accident", a déclaré un porte-parole de la société de chemin de fer nationale NS auprès de l'ANP.

Une cellule psychologique a été mise en place pour donner assistance aux témoins de l'accident, dont plusieurs enfants, a indiqué la police.

Cinq accidents se sont produits depuis 1975 au passage à niveau de Oss, provoquant le décès de deux personnes, selon le gestionnaire des voies ferrées néerlandaises ProRail.

"C'est une journée profondément noire. Terrible pour les proches et les personnes impliquées. Il n'y a pas de mots pour cela", a déclaré le directeur de ProRail Pier Eringa. "Les mots manquent" également au couple royal. "Nos pensées vont vers les familles qui ont perdu leurs enfants dans ce terrible drame", a tweeté la reine Maxima.

En 2017, 206 cyclistes sont morts aux Pays-Bas, selon les derniers chiffres publiés par l'Office néerlandais des statistiques. Ce chiffre était encore de 189 en 2016.

Les Pays-Bas sont mondialement connus pour leurs nombreuses bicyclettes: le pays en compte plus de 22 millions pour 17 millions d'habitants, selon l'association d'automobilistes BOVAG.