"J'ai toujours réussi à mener ma propre vie de mon côté", explique Penelope Fillon dans une vidéo datant de 2007 où elle s'exprime en anglais, filmée en très gros plan et attablée à une terrasse de café, interviewée par une journaliste britannique du Sunday Telegraph. A l'époque, François Fillon a tout juste été nommé premier ministre.





Elle se livre durant 45 minutes. "Mes journées? J'ai toujours vécu comme n'importe qui d'autre. Il y a toujours les choses horriblement ennuyeuses que vous devez faire. Mais Paris est un endroit merveilleux pour faire des choses comme des expositions. Je me suis inscrite en littérature anglaise à l'université. Je viens tout juste de démarrer."





"Je me suis soudain rendue compte que tout ça, vous savez, le tourbillon avec les enfants... Si je n'avais pas eu le dernier, je serais sans doute allée chercher un travail. (...) Je me suis soudainement rendue compte que les enfants ne me voyaient que comme leur mère."

"J'ai un diplôme d'avocate, je ne suis pas aussi stupide. Je me suis dit que cela me remettrait au travail, que ça me stimulerait."





Le quotidien d'une mère au foyer. Elle précise son rôle au côté de son époux quand la journaliste lui demande si elle s'implique dans la vie politique du bras droit de Nicolas Sarkozy.





"Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, ses meetings pour l'aider. Je faisais ce genre de choses pour l'aider, je glissais des prospectus sous les portes. J'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. Je l'ai fait quand il était maire de Sablé-sur-Sarthe."





Puis elle répond à la question que tout le monde se pose.





"Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication."





A cet instant précis, elle est pourtant, officiellement, assistante parlementaire de son époux depuis 4 ans.