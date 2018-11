Monde Le blocus du pays décrété par l’Arabie saoudite et ses alliés voici près de 18 mois, est un fiasco et renforce même l’émirat

Sous le feu de l’actualité suite aux révélations du site Médiapart concernant le dopage financier du PSG, le Qatar l’est aussi en raison du blocus qui lui est imposé depuis bientôt un an et demi par l’Arabie saoudite et ses alliés que sont Bahrein, les Émirats arabes unis et l’Égypte, suite à des divergences (lire ci-dessous). En plus d’une rupture des relations diplomatiques, un embargo terrestre, aérien et maritime a été décrété brutalement le 6 juin 2017 et a pris Doha par surprise.

Près de 18 mois plus tard, l’effet de surprise passé, les Qataris semblent s’être très bien accommodés de la situation. "L’impact a été relativement limité", commente le sous-secrétaire d’État au ministère des Finances, Aziz Aluthman. À l’entendre, cette "tuile" aurait même des vertus très positives, tant en matière économique que de réformes.

En arpentant la capitale, ville aux centaines de chantiers tous plus pharaoniques les uns que les autres, on ne peut que constater une chose : ça travaille de toutes parts. Aucun des grands chantiers d’infrastructures liés à la Coupe du monde de football 2022 - métro, stades, etc. - ne sera impacté, nous glisse-t-on.

(...)