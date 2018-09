Si, pour l’heure, seuls quelques sangliers ont, potentiellement, été contaminés par la peste porcine africaine (deux cas sont avérés), c’est toute la filière porcine belge qui retient son souffle.

Les élevages ne sont pas mis en cause, mais cela n’a pas empêché certains clients étrangers de suspendre leurs importations de porc belge. Les premières analyses semblent révéler que, tout comme ce fut le cas en Tchéquie l’an dernier, c’est le transport qui est à l’origine de la malade. "Il faut sensibiliser tous les États membres aux dangers des transports, agir davantage via les contrôles douaniers ainsi que sur la sensibilisation des transporteurs via leurs syndicats professionnels", a commenté le ministre René Collin (CDH).

Même si, pour l’homme, manger une viande de porc contaminée par la peste porcine africaine ne présente aucun risque, toutes les précautions sont prises pour que les viandes contaminées ne soient pas commercialisées.

L’impact majeur concerne en premier chef les éleveurs. Face au gel (partiel ou total) des exportations, les prix de la viande de porc risquent de chuter. Pire, si les élevages devaient être contaminés, les porcs seraient alors abattus et les seules viandes non contaminées verraient alors leur prix augmenter. Mais la Belgique a bon espoir d’arriver à contenir la propagation de la maladie.

Entre-temps, par mesure de précaution, la circulation a été interdite en forêt dans la zone infectée du Sud Luxembourg.