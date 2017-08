On enregistrait samedi vers midi quelque 150 kilomètres d'embouteillages entre Lyon et Orange, alors que la journée était classée "noir" dans la Vallée du Rhône. Le pic des embouteillages est attendu vers 13h00. La A9 Orange-Espagne est également très encombrée, avec 35 kilomètres de file avant Narbonne et 11 kilomètres de file à la frontière avec l'Espagne, et même les routes alternatives pour la vallée du Rhône sont bouchées. On relevait 38 kilomètres de files au sud de Clermond-Ferrand. La route reliant Marseille à l'Italie était elle aussi embouteillée, de même que l'A10 Paris-Bordeaux.

En Allemagne, la situation reste similaire à la matinée: on note toujours 15 kilomètres de bouchons au poste-frontière avec l'Autriche, et des bouchons à différents endroits sur les grandes autoroutes A3 et A9.

En Suisse, les files se sont quelque peu réduites devant le tunnel de St-Gothard. Il faut cependant encore une heure de patience pour pouvoir y entrer vers l'Italie. Dans l'autre sens, il faut deux heures et demi de patience pour remonter d'Italie par ce tunnel.

Enfin, en Autriche, on note quelques bouchons à hauteur du tunnel du Tauern sur la A10 et avant le tunnel de Karawanken depuis la Slovénie.