Plus de 60 raids aériens français contre l'EI pendant l'été

Monde

Les chasseurs-bombardiers français ont mené pendant l'été 61 raids contre les positions du groupe Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie, permettant la "neutralisation" de 102 objectifs, a indiqué jeudi le porte-parole de l'État-major des armées. Au cours d'une conférence de presse, le colonel Patrick Steiger a précisé que du 5 juillet au 30 août, les appareils français avaient au total effectué 344 sorties, menant 61 raids, dont dix avaient été planifiés à l'avance et 51 menés sur des cibles d'opportunité.

"Ces frappes ont été concentrées à 80% sur les abords de Mossoul", deuxième ville d'Irak et bastion de l'EI, "en appui direct à la progression des forces de la coalition au sol, de façon à entretenir le momentum de l'offensive vers Mossoul et de la conquête de ses verrous défensifs les uns après les autres", a-t-il précisé. "Il s'agit d'affaiblir les défenses afin que les forces au sol continuent de progresser".

"Une dizaine de frappes planifiées ont ciblé des infrastructures-clefs de l'organisation, que ce soit des ateliers de fabrication d'IED (engins explosifs artisanaux), des centres d'entraînement ou autres", a détaillé l'officier.

Depuis le début de l'opération Chammal, le 19 septembre 2014, les Mirage et Rafale français ont mené en Syrie et en Irak 829 frappes au cours de 4.540 sorties, permettant la "neutralisation" de 1.415 objectifs, a-t-il indiqué. Au cours de l'été, les huit Mirage 2000 qui étaient déployés en Jordanie ont été retirés de ce théâtre d'opération, pour être remplacés par des Rafale. Douze appareils de ce type mènent désormais les raids aériens français contre l'EI, en Irak et en Syrie.