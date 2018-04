Au moins 14 personnes ont été interpellées mardi dans le cadre de l'enquête sur l'agression de deux policiers le soir du Nouvel an à Champigny-sur-Marne, près de Paris, qui avait provoqué un tollé, a-t-on appris de sources concordantes. Au moins douze hommes et deux femmes, soupçonnés d'avoir porté des coups ou d'avoir filmé la scène, ont été arrêtés à différents endroits de la région parisienne, ont précisé ces sources à l'AFP.

Ils ont été placés en garde à vue pour violences en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, non assistance à personne en danger et enregistrement ou diffusion d'images de violences.

Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, une soirée clandestine dans un hangar d'une zone industrielle avait dégénéré à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. Parmi les renforts policiers, une gardienne de la paix et son capitaine s'étaient retrouvés chacun isolés et avaient été violemment agressés. Les images de la policière de 25 ans, à terre, encerclée et rouée de coups de pieds avaient fait le tour des réseaux sociaux.

Les perquisitions au domicile des suspects ont notamment permis de "retrouver les tenues vestimentaires portées par certains au moment des faits" et une grenade de désencerclement probablement dérobé lors de l'agression, a détaillé une source proche de l'enquête.