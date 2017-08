Un incendie qui s'est déclaré dans le nord du Portugal, où règne une température caniculaire, a entraîné samedi l'évacuation d'un parc aquatique et la fermeture d'une autoroute, ont annoncé les pompiers.

Plus de 70 pompiers et 21 véhicules combattaient le sinistre dans le maquis près de Vila Caiz, à environ 55 kilomètres au nord-est de Porto, a indiqué l'agence portugaise de la protection civile.

Les pompiers ont fait évacuer le Parque Aquatico de Amarante et ont fermé une section de l'autoroute A4 par mesure de précaution, a indiqué le commandant Jose Pereira, chef des pompiers dans la ville voisine d'Avintes.

"C'était principalement à cause de la fumée", a déclaré M. Pereira à la télévision publique RTP, ajoutant qu'on ignorait combien de personnes se trouvaient dans le parc aquatique lorsqu'il a été évacué.

En raison de la forte chaleur qui règne au Portugal, le service météorologique national a placé samedi 13 des régions du pays en alerte jaune, le troisième degré sur une échelle montante qui en compte quatre. Les températures atteignent dans certaines régions 38 degrés Celsius.

Après un hiver et un printemps inhabituellement secs, le territoire portugais connaît une sécheresse sévère ou extrême depuis la fin de juillet, selon les termes du service de météorologie.

Le Portugal a déjà connu de nombreux incendies cette année. En juin, plus de 60 personnes ont péri et plus de 250 ont été blessées dans un gigantesque incendie qui a fait rage pendant cinq jours près de Pedrogao Grande, dans le centre du pays.