Pour rappel, Donald Trump s'était plusieurs fois montré sceptique à propos du changement climatique. Il avait même déclaré que ce concept avait été "créé par les Chinois pour rendre l'industrie américaine moins compétitive".

Lors de la vague de froid qui avait frappé les Etats-Unis à l'hiver 2017, il avait tweeté "à l'est, cela pourrait être la nuit de Nouvel an la plus froide jamais enregistrée. Peut-être pourrions-nous utiliser ce bon vieux changement climatique pour lequel notre pays (mais pas les autres) allait payer des millions de dollars pour s'en protéger. Couvrez-vous."