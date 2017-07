La Chine déclare la guerre à la pollution, dont elle est l'un des principaux responsables à l'échelle du globe. Entre l'annonce de Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'Accord de Paris, l'extinction massive des espèces vivantes qui se déroule en ce moment ou encore la nouvelle - tombée ce jeudi matin même - d'une planète qui se gorge de plastique, Pékin nous apporte une bonne nouvelle avec un projet ambitieux: une ville verte, littéralement !

Le projet a pris corps dans la province de Guangxi, non loin du Viêtnam. Le ville devrait pouvoir accueillir 4 millions d'habitants sur 175 hectares, ce qui en fait une ville chinoise "moyenne". La première ville qui avale plus de CO2 qu'elle n'en dégage. Les autorités s'attendent à ce qu'elle absorbe près de 10.000 tonnes de CO2 par an et qu'elle produise, sur le même laps de temps, 900 tonnes d'oxygène.

Pour obtenir cette prévision, il a fallu voir les choses en démesuré : 40.000 arbres et 1 million d'autres plantes de différentes espèces. Une végétation "incluse" dans le développement urbain : elle sera "non seulement dans les parcs et les jardins, ou le long des rues, mais sur les façades [et les toits] des immeubles", précise le cabinet d’architecte en charge du projet.

Côté énergie, la ville fonctionnerait exclusivement à la géothermie et à l'éolien.

Ce n'est pas le seul projet d'envergure lancé par Pékin : conscient du risque de santé qu'engendre la pollution, elle finance aussi la plus grande centrale solaire flottante du monde, construite en ce moment.