C’est sur proposition du roi Philippe que le président français Emmanuel Macron se rend - en sa compagnie - ce mardi matin à Molenbeek, une visite très symbolique dans la commune d’où sont partis les auteurs des attentats de Paris du 13 novembre 2015.



Ces attentats déclenchèrent l’une des crises les plus aiguës entre Paris et Bruxelles. Non seulement Éric Zemmour suggéra de "bombarder Molenbeek", mais surtout plusieurs hauts responsables politiques français ne mâchèrent pas leurs mots, accusant la Belgique d’être une base arrière du terrorisme.



