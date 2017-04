Marine Le Pen ne sera pas la prochaine présidente de la République. Les sondages ne lui donnent aucun espoir, tous prédisant une nette victoire d’Emmanuel Macron le 7 mai prochain.

Marine Le Pen n’en a pas moins un discours porteur. Ses critiques à l’égard des élites ou de l’Europe ont trouvé un large écho dans l’électorat français.

Faites les comptes : les voix cumulées des Le Pen/Fillon/Dupont-Aignan et autres petits candidats rebelles dépassent les 50 % des votes du premier tour.

C’est cette France qui va mal que la présidente du FN va courtiser au cours des deux prochaines semaines, dans l’espoir d’obtenir le score le plus élevé possible en se présentant justement comme la candidate du peuple contre les élites.

Emmanuel Macron, lui, va justement devoir montrer qu’il n’est le candidat de l’élite.

Il a plutôt mal débuté cette phase puisqu’il s’est invité dans un restaurant huppé, la Rotonde, "un des lieux mythiques du quartier de Montparnasse" comme le souligne le site de l’établissement.





Le parallèle avec la grande fiesta de Nicolas Sarkozy au Fouquet’s après sa victoire de 2007 face à Ségolène Royal, un premier couac de la part du président élu. Les proches du leader d’En Marche ! ont été prompts à vouloir éteindre cet incendie, soulignant qu’il s’agissait d’un repas de remerciements en faveur de son équipe.

C’est aussi cette impression de déjà fêter la victoire alors que le second tour n’a pas encore eu lieu qui peut aussi poser problème.

L’équipe Macron va corriger cette image. Le candidat devrait d’ailleurs plonger dans cette France d’en bas qui vote Front national. Le vainqueur du premier tour devrait se rendre dans le nord ou l’est de la France, deux régions où Marine Le Pen a une fois de plus brillé lors du premier tour de la présidentielle. Cette "France qui souffre et doute de l’avenir", comme l’a souligné Gérard Collomb, le maire PS de Lyon ayant de longue date pris fait et cause pour le leader d’En Marche !

Si Marine Le Pen n’a pas manqué d’épingler Emmanuel Macron pour cette incartade à La Rotonde, elle a aussi relancé ses attaques sur le dossier du terrorisme. "Voilà donc quelqu’un qui se présente à l’élection présidentielle et qui n’a pas de programme pour mettre en protection le peuple français face au danger du terrorisme islamiste", a affirmé la présidente du FN lors d’un déplacement dans le Nord, qualifiant son concurrent de "faiblard" vis-à-vis du "terrorisme islamiste".

Là encore , l’équipe Macron prépare une contre-offensive en planchant sur un déplacement auprès des troupes françaises justement chargées d’être aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme.

Même si la victoire est acquise, l’équipe Macron n’entend rien laisser au hasard, histoire d’avoir le score le plus élevé possible et donc la légitimité la plus étendue possible.

Chacun des deux candidats doit donc élargir son électorat. Marine Le Pen doit recueillir une partie de l’électorat de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon.

Emmanuel Macron bénéficiera quasi intégralement du report des voix des électeurs socialistes en sa faveur, d’une majorité d’électeurs républicains et d’une minorité des électeurs de Marine Le Pen. De quoi, en tout cas, lui permettre d’entrer par la grande porte à l’Elysée le 14 mai prochain.