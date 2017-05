L'un est centriste et pro-européen, l'autre d'extrême droite, anti-euro et anti-immigration: Emmanuel Macron et Marine Le Pen, deux candidats à la présidentielle française que tout oppose, s'affrontaient mercredi soir lors d'un débat télévisé crucial à quatre jours du scrutin.

Les moments forts du débat en vidéo:





Ce qu'il faut retenir du débat:





Le Pen pleine de promesses, mais floue sur l'euro

Après l'économie française, c'est la question de l'Europe qui a poussé Marine Le Pen dans ses retranchements lors du débat de mercredi soir, mettant en exergue le flou de son programme sur la sortie de l'euro notamment. "L'euro, c'est la monnaie des banquiers. Le franc, c'est la monnaie du peuple", s'est-elle bornée à répéter. "Les Français auront une monnaie dans leur portefeuille qui leur permettra de partir à la conquête du monde", a-t-elle ajouté sans livrer davantage de précisions sur cette hypothétique cohabitation de 2 monnaies.

"Le jour où vous sortez de l'euro, vous dévaluez le franc qui perd 20 ou 30% le jour d'après. Nous sommes intégrés dans la zone euro. C'est la réalité de l'économie française: ce qui est fait en France a besoin du reste de l'Europe", a pour sa part assuré Emmanuel Macron.

"Ma famille a connu la guerre. Je ne veux pas du nationalisme que vous portez. Le protectionnisme, la guerre avec l'autre, on a connu ça pendant des siècles et on l'a payé. Ce que vous proposez, c'est une sortie de l'histoire", a-t-il poursuivi.

Les 2 candidats ont ensuite enchaîné sur les thèmes des relations internationales et de l'école.

Le Pen: "La France sera dirigée par une femme: Mme Merkel ou moi"

La candidate d'extrême droite Marine Le Pen a assuré mercredi que "la France sera dirigée par une femme" après la présidentielle, "moi ou Mme (Angela) Merkel", après avoir accusé le centriste Emmanuel Macron de ne rien faire sans la bénédiction de la chancelière allemande.

"De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Mme Merkel", a lancé Mme Le Pen à Emmanuel Macron, lors de leur débat télévisé organisé à quatre jours du second tour de l'élection présidentielle, dimanche.

"Vous êtes allé voir Mme Merkel, vous êtes allé lui demander sa bénédiction car vous n'envisagez de ne rien faire sans avoir son accord", venait-elle d'accuser, dénonçant "la soumission à l'Union européenne" du candidat du mouvement "En Marche !".

"Bien sûr que je veux une France qui se bat avec l'Allemagne", a répondu M. Macron, demandant à la candidate d'arrêter "avec ces formules qui sont ridicules".

"Heureusement, a-t-il dit, notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont su travailler ensemble, et ils ont construit cette Europe-là".

Macron accuse Le Pen de "porter la guerre civile dans le pays"

Le centriste pro-européen Emmanuel Macron a accusé la candidate d'extrême droite Marine Le Pen de "porter la guerre civile dans le pays", lors du débat télévisé organisé à quatre jours du second tour de la présidentielle française.

"Vous portez la guerre civile dans le pays (...) lutter contre les terroristes, ce n'est en aucun cas céder au piège de la guerre civile", a-t-il ajouté, avant de dire que les terroristes souhaitent la victoire de Mme Le Pen.

"La sécurité et le terrorisme sont une problématique majeure totalement absente de votre projet", a-t-elle dit d'une voix forte, le regard dur. "Vous n'avez pas de projet mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamique", a-t-elle affirmé.

De son côté, très calme, M. Macron a développé son programme de lutte contre le terrorisme qui passe par un effort sur le renseignement et un renforcement de la coopération européenne.

"Ce que vous proposez, c'est comme d'habitude de la poudre de perlimpinpin" a-t-il dit. "Vous faites de la lutte antiterroriste sur les plateaux télévisés, mais chaque fois qu'il y a des réformes proposées au parlement européen, vous ne les votez pas", a-t-il dit.

Macron: "Laissez le général de Gaulle tranquille"

"On ne va pas avoir un débat juridique sur la rafle du Vel d'Hiv'. Je considère que la France était à Londres. Cette opinion était aussi celle du général de Gaulle, de Mitterrand", a déclaré Marine Le Pen, mercredi soir, lors du débat télévisé l'opposant à Emmanuel Macron à quelques jours du 2e tour de l'élection présidentielle française. "Laissez le général de Gaulle tranquille", lui a répondu le candidat d'En marche!. Duant la campagne présidentielle, la candidate du FN, désormais en congé de la présidence du parti, avait assuré que la France n'était pas responsable de la rafle du Vel d'Hiv'.

En juillet 1942, des policiers français ont pourtant arrêté plus de 13.000 personnes à Paris et dans sa banlieue, qui ont par la suite été déportées.

Le Pen accuse Macron de "complaisance pour le fondamentalisme islamique"

Chahutée sur les questions économiques, laminée sur le fond, Marine Le Pen a tenté de reprendre la main sur la sécurité et le terrorisme, le fond de commerce habituel de l'extrême droite, lors du débat télévisé qui l'oppose mercredi soir à Emmanuel Macron. "Vous n'avez pas de projet sur le sujet. Mais en plus, vous affichez une complaisance vis-à-vis du fondamentalisme islamique", a-t-elle asséné. "Il faut s'attaquer à la racine du mal; il faut expulser les prêcheurs de haine, s'attaquer aux associations qui vous soutiennent et arrêter les financements étrangers. Il faut éradiquer l'idéologie du fondamentalisme islamiste dans notre pays et vous ne le ferez pas car vous êtes soumis à eux", a ajouté Marine Le Pen.

"Le terrorisme, c'est la priorité des prochaines années, ce qui suppose de renforcer la police et d'agir avant que les attentats ne se produisent. Mais ce que vous proposez, comme la fermeture des frontières, c'est de la poudre de perlimpinpin. Les terroristes ne passent pas les frontières en se signalant", a rétorqué le candidat d'En marche! selon qui la candidate du FN "ne cesse de raconter des grosses bêtises".

Macron: "Face à votre esprit de défaite, je porte un esprit de conquête"

"Je ne vais pas vous dire que vous êtes l'héritière d'un nom, d'un parti politique, d'un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous le dire car ça ne m'intéresse pas. Face à l'esprit de défaite que vous portez, je porte un esprit de conquête", a affirmé mercredi soir Emmanuel Macron.

C'est la candidate frontiste qui avait ouvert le bal sur le coup de 21h00, attaquant d'emblée frontalement son rival, "le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la guerre de tous contre tous, du communautarisme, du saccage économique, du dépeçage de la France". "Vous venez de démontrer que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique, équilibré et ouvert. Je ne m'attendais pas à autre chose", lui a répondu Emmanuel Macron.