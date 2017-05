L'ancienne actrice française Brigitte Bardot a appelé mardi "ceux qui aiment les animaux" à ne pas voter dimanche pour le centriste pro-européen Emmanuel Macron, lui reprochant son "manque total d'empathie, que prouve la froideur de son regard bleu acier".

En mars, Brigitte Bardot avait dénoncé la "régression" de la France et affirmé qu'elle "aime beaucoup Marine Le Pen et depuis longtemps". "J'invite ceux qui aiment et respectent les animaux à ne pas voter Macron! ", dit-elle dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter à cinq jours du second tour de la présidentielle, où M. Macron affronte la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

"Alors que les scandales se multiplient, il prend le parti des éleveurs et des chasseurs contre les associations de défense des animaux qui luttent avec difficulté face aux lobbies qui semblent avoir tout pouvoir sur ce candidat", affirme Brigitte Bardot qui à 82 ans vit recluse à Saint-Tropez.

"Le mépris qu'il affiche devant la souffrance animale résume son manque total d'empathie que prouve la froideur de son regard bleu acier", assène-t-elle à propos de l'ex-ministre de l'Economie, qui s'était notamment déclaré favorable à la réouverture des chasses présidentielles s'il accédait à l'Elysée.

En février, Brigitte Bardot avait déjà interpellé les politiques avec véhémence contre la "cruauté" dans les cirques, les abattoirs et les élevages. En mars, elle avait aussi dénoncé la "régression" de la France et affirmé qu'elle "aime beaucoup Marine Le Pen et depuis longtemps", dans un entretien à l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles.

Mis en avant par les scandales nés de la diffusion de vidéos tournées dans des abattoirs et la mobilisation des associations, le sujet de la condition animale, souvent loin des enjeux électoraux, s'est davantage invité cette année dans les programmes des candidats à la présidentielle.

Plusieurs organisations de défense des animaux, dont la fondation Brigitte Bardot ou Peta, ont adopté un "manifeste" avec 30 propositions: interdiction de l'écornage, de la castration à vif et du gavage, transport limité, étourdissement avant la mise à mort pour les animaux d'élevage, lutte contre l'expérimentation animale, abolition des corridas, réforme de la chasse...