Le taux de participation est de 69,42% à 17h selon le ministère de l'Intérieur. En 2012, il était de 70,59%.





Nos confrères de LaLibre.be ont pu recouper le premier sondage sortie des urnes publié par la RTBF sur son site internet. Il en ressort que Macron est en tête avec 24% suivi par Le Pen (22%), Fillon (20,5%) et Mélenchon (18%). Il faut cependant être prudent puisque les sondages de sortie des urnes ne sont pas des projections de dépouillements réels. Nous vous informerons dès que les premières projections réelles nous seront parvenues.





Mélenchon en tête dans les territoires d'Outre-mer, Macron devant en Amérique du Nord

Si les Français habitant la France métropolitaine ne votent que ce dimanche pour le premier tour des élections présidentielles. Les Français des DOM TOM et des territoires d'outre-mer, eux, ont eu accès aux isoloirs, ce samedi.

Décalage horaire oblige, sur le continent américain, les centaines de milliers de ressortissants français étaient appelés aux urnes, samedi, pour départager les onze candidats pour un premier tour à suspense. Ce qui a été fait.

D'après nos confrères de la RTBF, Mélenchon arriverait premier à St-Pierre et Miquelon, avec 35,45% des voix. Il est suivi par Marine Le Pen, avec 18,16% et Macron (17,97%).

En Martinique, Mélenchon est également sur la première place avec 27,36% des voix. Il est suivi, cette fois, par Emmanuel Macron (25,53%) et François Fillon (16,85%.

En Guyane, Mélenchon gagnerait avec 24,72% des voix. Marine Le Pen le suit de très près avec 24,29% des voix. Emmanuel Macron serait troisième avec 18,75%.

Enfin, en Guadeloupe, Macron est premier, cette fois, avec 30,32% des voix. Mélenchon est, quant à lui, à la deuxième place avec 23,99%. François Fillon vient compléter le "podium" avec 14,87%.

Ces résultats sont à prendre avec précaution. Les électeurs d'outre-mer votant traditionnellement pour des candidats de gauche. Les résultats de ces territoires ne sont généralement pas représentatifs du reste de l'électorat français.

Sans surprise, et toujours selon la RTBF, les Français vivant en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis) à l'exception de Montréal ont voté pour Macron (45,35%), Fillon (25,33%) et Mélenchon (14,05%). Les Français vivant aux Etats-Unis et au Canada devaient se rendre aux urnes dès samedi à cause du décalage horaire avec la Métropole.



