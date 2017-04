Un leader du FN présent au second tour d’une élection présidentielle, c’est n’est pas vraiment neuf.

Déjà, en 2002, Jean-Marie Le Pen s’était qualifié. C’est le seul point commun entre les deux scrutins.

Cette fois, la qualification était prévue de longue date alors que la deuxième place de Jean-Marie Le Pen avait été une totale surprise. Surtout, Marine Le Pen ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Là où le président du FN avait fait du surplace entre le 1er et le 2e tour, la candidate frontiste va cette fois nettement progresser dans les intentions de vote. Elle devrait obtenir de l’ordre de 10 à 15 % de plus qu’hier, signe que son discours anti-Europe et sa posture de "candidate du peuple" ont un certain écho, y compris auprès d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Par le passé, les sondages ont prédit qu’elle pourrait obtenir autour de 40 %. Soit deux fois plus qu’en 2002. Cela prouve que le discours frontiste trouve un écho croissant auprès des électeurs français.

Et avec un tel score, Marine Le Pen serait légitimement la première opposante au président Macron.