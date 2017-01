Et si François Fillon devait finalement mordre la poussière ?

Le dernier sondage en date sur les intentions de vote des Français lors de l’élection présidentielle a de quoi inquiéter le candidat de droite, déjà empêtré dans une polémique sur un éventuel emploi fictif accordé sur les deniers publics à son épouse Penelope.

Voilà deux mois, au soir de sa victoire face à Alain Juppé lors de la primaire de droite, l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy était promis à succéder sans coup férir au socialiste François Hollande.

Le dernier sondage le place au contraire au coude-à-coude avec Emmanuel Macron, l’ancien ministre de l’Économie, qui pourrait donc lui souffler la place de finaliste alors que Marine Le Pen reste accrochée à la première place.

"À trois mois de la présidentielle, on peut parler d’un écart entre Fillon et Macron qui n’est plus que de l’épaisseur d’un trait", a commenté Emmanuel Rivière, responsable de l’institut ayant réalisé ce sondage donnant 22 % des intentions de vote à François Fillon et 21 % à Emmanuel Macron.

Un sondage ne fait pas l’élection présidentielle, mais il n’en traduit pas moins un essoufflement de la campagne de François Fillon, que la polémique des derniers jours ne doit pas aider, quoi qu’il advienne ultérieurement de l’enquête sur cet emploi fictif.

François Fillon et son épouse, Penelope, ont d’ailleurs été entendus lundi par le Parquet national financier dans le cadre de l’enquête préliminaire, selon la chaîne BFM TV.

Emmanuel Macron, quant à lui, ne cesse de grappiller des petites fractions de pour cent dans les sondages, parvenant à se faufiler entre les primaires de droite et de gauche pour accroître sa popularité.

L’autre surprise pourrait venir de la gauche de la gauche. Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire du Parti socialiste, réussira-t-il à faire copain copain avec Jean-Luc Mélenchon, porte-voix de l’extrême gauche ?

Cela permettrait à la gauche de présenter un seul candidat, dont le potentiel de voix serait de 25 % (Hamon est crédité de 15 % des intentions de vote et Mélenchon de 10 %). Dans ce cas de figure, Benoît Hamon pourrait même être présent au second tour. Il reste à convaincre Jean-Luc Mélenchon. C’est loin d’être gagné.





Les jeux ne sont pas faits

Les cartes de l’élection présidentielle sont-elles en passe d’être redistribuées ? Le dernier sondage rebat en tout cas les cartes, même si l’atout maître dans le jeu de l’électeur français reste encore et toujours Marine Le Pen, présidente du Front national.

Marine Le Pen demeure en effet la grande favorite du premier tour, son score continuant à tourner autour des 25 % des intentions de vote. Pour la finale, elle est à chaque fois battue, que ce soit face à François Fillon ou à Emmanuel Macron, qui ferait même mieux (65 % des voix) que François Fillon (60 %) face à la présidente du FN.

Là où la présidentielle française commence à devenir intéressante, c’est que le jeu redevient ouvert. Cela fait des mois que le candidat de droite bénéficie d’un boulevard vers l’Elysée. Ce n’est plus le cas. Cela fait des mois aussi que le candidat de gauche est promis à faire de la figuration, derrière le quatuor Le Pen/Fillon/Macron/Mélenchon. Or, Benoît Hamon est pour l’instant devant Jean-Luc Mélenchon.

Les jeux sont donc loin d’être faits, d’autant qu’il reste près de trois mois avant le premier tour. L’affaire Fillon va-t-elle s’essouffler ou d’autres tuiles vont-elles lui tomber dessus ? Emmanuel Macron ne risque-t-il pas d’être rattrapé par l’un ou l’autre scandale ? Tout peut encore arriver…