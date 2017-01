Selon les premières estimations de trois instituts de sondage citées par Le Point, Benoit Hamon serait en tête avec entre 33 et 35 %. Manuel Valls ne serait pas loin avec autour de 30 % et Arnaud Montebourg serait quant à lui crédité de 25 à 28 %.

La haute autorité confirme cette tendance avec des résultats partiels: Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire.

Des estimations qui confirment celles qui circulaient déjà et qui provenaient d'une source proche du PS. Benoît Hamon (35%) était également annoncé devant le Premier ministre Manuel Valls (30%) et Arnaud Montebourg (25%).

François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias seraient loin derrière et Vincent Peillon finirait bon dernier.





Les bureaux de vote sont fermés

Les quelque 7.000 bureaux ont fermé dimanche à 19h00 en France métropolitaine pour le premier tour de la primaire initiée par le PS, un scrutin marqué par une participation en demi-teinte. Entre 1,7 et 1,9 million de personnes auraient participé à ce scrutin, selon une estimation de l'institut Elabe. En 2011, dans environ 10.000 bureaux, la participation au premier tour s'était élevée à 2,7 millions de votants.

Des militants commençaient dimanche vers 19h00 à rejoindre les QG parisiens de leur candidat. De premiers résultats devraient être communiqués entre 20h30 et 20h45, si les résultats ne sont pas trop serrés.

Le PS avait fait état de plus de 1,5 million de votants dans les trois quarts des bureaux à ce stade, lors de la première édition de cette consultation avant la présidentielle de 2012, alors que les bureaux de vote étaient plus nombreux (9.425, contre 7.530 ce dimanche). La droite a elle mobilisé largement plus de 4 millions d'électeurs aux deux tours de sa primaire en novembre.

Un premier tour "réussi" pour Cambadélis

"Nous avons réussi le premier tour" de la primaire organisée par le PS, a salué dimanche Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du parti, appelant à voter "massivement" au second tour dimanche prochain. Le dirigeant du PS s'est exprimé à 20H00 au siège du PS, rue de Solférino à Paris, sans donner de résultats.

"Nous avons réussi le premier tour de la primaire", s'est félicité le premier secrétaire du PS, affirmant que la participation à ce scrutin était "dans l'épure que nous avions fixée", soit au-delà d'1,5 million de votants. "Merci pour votre résistance à l'air du temps" qui prévoyait une mauvaise participation à ce scrutin, a lancé M. Cambadélis aux sympathisants de gauche.

"Je vous invite à participer massivement au second tour" dimanche prochain, a ajouté le député de Paris dans une assez brève déclaration. "Je suis persuadé que l'exercice démocratique tiendra la gauche debout. Je suis persuadé qu'un nouvel alliage est en train de naître, scellé par le vote du jour", a aussi assuré M. Cambadélis.

"Je suis persuadé que l'élection présidentielle n'est pas jouée", a encore affirmé le premier secrétaire du PS.





Suivez la soirée électorale en live