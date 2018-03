La droite et l'extrême droite françaises ont réclamé lundi un durcissement de la lutte antiterroriste et "la guerre" aux islamistes, après l'attaque d'un djihadiste qui a fait quatre morts vendredi dans le sud du pays. Le leader de la droite Laurent Wauquiez a rompu avec fracas la trêve politicienne qui suit un acte terroriste.

"Il faut les mettre hors d'état de nuire (les islamistes) avant qu'ils ne fassent couler le sang", a martelé lundi le tout nouveau président du parti Les Républicains (LR), d'un ton martial.

Cherchant à donner un caractère solennel à sa déclaration, prononcée derrière un pupitre barré d'un bandeau noir en signe de deuil, il a exigé le rétablissement de l'état d'urgence, levé le 1er novembre dernier par Emmanuel Macron après être resté en vigeur deux ans à la suite des attentats de 2015.

Il a réclamé "l'expulsion immédiate des étrangers" qui "incitent à la haine de la France", "qu'il y ait passage à l'acte ou non".

L'auteur de l'attaque djihadiste, Radouane Lakdim, était français: né au Maroc le 11 avril 1992, il était arrivé en France dans les premiers mois de sa vie et avait été naturalisé en 2004.

Le patron de la droite, mise à mal par l'élection d'Emmanuel Macron auquel se sont ralliés des membres de son aile modérée comme le Premier ministre Edouard Philippe, a durci son discours sur la lutte antiterroriste, terrain de prédilection de son camp politique.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lui aussi un ancien de LR, a ainsi dénoncé des "politiques politiciennes dans lesquelles certains s'engouffrent à chaque fois, systématiquement, de manière presque pavlovienne, comme si les attentats étaient pour eux une possibilité de sursaut politique".

La présidente du parti d'extrême droite, Marine Le Pen, a formulé des exigences similaires à M. Wauquiez, en appelant à "un processus de prévention, un principe de précaution".

"Il faut arrêter de distribuer la nationalité française n'importe comment et à n'importe qui", a-t-elle estimé, réclamant également "la guerre" aux associations tenues par les Frères musulmans ou des salafistes.

"Tous ces fondamentalistes islamistes qui s'égaillent dans toute une série d'associations sportives, cultuelles, culturelles, qui vont dans les quartiers pour recruter des jeunes, nous devons leur mener (...) la guerre, car cette idéologie est une idéologie mortifère. Encore faut-il avoir le courage de le faire", a affirmé Mme Le Pen.

Pour la droite et l'extrême droite, après le raz-de-marée de l'élection d'Emmanuel Macron et de son parti aux législatives et présidentielle de 2017, l'opportunité est grande de chercher à récupérer une partie du terrain perdu sur un thème de prédilection: l'immigration et la guerre à l'islamisme.

M. Wauquiez a ainsi fustigé ces étrangers "dont les familles ont bénéficié du généreux système social de notre pays et qui se retournent aujourd'hui contre la France".

Laurent Wauquiez, qui entend s'imposer comme premier opposant au chef de l'État en lieu et place du leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, n'a d'ailleurs pas eu de mots assez durs à l'endroit d'Emmanuel Macron: "paroles creuses", "absence d'action", "aveuglement", "irresponsabilité politique", le président de la République est d'une "coupable naïveté" et "ne combat pas le terrorisme", selon Laurent Wauquiez.

Radouane Lakdim a été suivi à partir de 2014 par les services de renseignements et fiché "S" (pour "sûreté de l'Etat") "car il était en contact avec des islamistes considérés comme appartenant au haut du spectre de la radicalisation", sans toutefois faire montre lui-même d'une volonté de commettre une action violente, a indiqué une source proche de l'enquête.

Ce suivi avait été provisoirement suspendu en août 2016.