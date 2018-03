Les débats autour du remplacement des F-16 n’en finissent plus et l’opposition ne décolère toujours pas vis-à-vis des rapports cachés au ministre de la Défense concernant la possible prolongation de vie de nos F-16. Alors, entre acharnement envers le gouvernement en place et manque de transparence dans le débat public : où se situe-t-on vraiment ? Pour tenter d’apporter des réponses objectives au débat du F-16 gate, nous avons posé six questions à Joseph Henrotin, rédacteur en chef du magazine indépendant DSI (Défense & Sécurité Internationale).

Ce politologue belge est spécialisé en questions relatives à la Défense et suit le dossier de très près depuis 2010.

(...)