Le candidat d'En Marche a décidé de se présenter directement à la présidentielle, sans passer par la case primaire. Une attitude rejetée en masse par les candidats socialistes, hier soir, lors du troisième débat de la primaire de la gauche. Tous ont opposé la "force démocratique" que représente une participation à la primaire.

Les premières critiques sont venues de Benoît Hamon. "Aux sondages, on lui opposera la légitimité d'un suffrage démocratique," a-t-il lancé. Très vite embrayé par Arnaud Montebourg qui s'est lâché et a provoqué l'hilarité générale en énumérant les déplacements d'Emmanuel Macron : au Puy-du-Fou chez Philippe de Villiers, à Nevers "faire l'éloge de François Mitterrand", à Chanonat chez Valéry Giscard d'Estaing, "recevoir le soutien de Jean-Pierre Raffarin et les critiques de Gérard Larcher". "Personne ne comprend rien. […] Comme disait quelqu'un, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup," a conclu Montebourg, citant une célèbre phrase prononcée par Martine Aubry en 2011, à propos de François Hollande.