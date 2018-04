Laeticia Hallyday s’en serait bien passée. Sa famille déjà au cœur de la polémique concernant le testament et l’héritage de Johnny, elle s’est un peu plus enfoncée dans la tourmente lorsque Grégory, 41 ans et frère cadet de l’épouse du rocker, a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Montpellier. Il est soupçonné de détournements de fonds dans une enquête financière portant sur la gestion de l’Amnésia, la discothèque familiale des Boudou située au Cap-d’Agde, dans le Sud de la France, dont il est le gérant.

Ce n’est pas la première fois que ce club est à l’origine de déboires pour la famille de Laeticia. En 2007 déjà, son père, André Boudou, avait écopé de deux ans de prison dont six mois fermes pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans le cadre de la gestion du lieu. L’Amnésia est la première boîte de nuit qu’il avait rachetée dans le courant des années 80. Ses enfants, Grégory et Laeticia, avaient dû débourser 65.000 euros pour couvrir le redressement fiscal.

Rien à voir avec la succession de Johnny Hallyday ? Pas a priori. À un détail près : Grégory Boudou avait été nommé exécuteur testamentaire de sa sœur dans le cadre de l’héritage contesté du chanteur. En cas de décès de Laeticia ou d’incapacité de celle-ci à faire exécuter les dernières volontés de Johnny, c’est à lui que reviendrait la tâche. Le tout au bénéfice de Jade et Joy, respectivement 13 et 9 ans, qui deviendraient alors les seules héritières du patrimoine de leur père. C’est ce qu’on appelle un rôle de confiance.

Mais comme rien n’est simple dans cette affaire de la succession de Johnny, Le Parisien a révélé la semaine dernière que Grégory Boudou n’est plus l’exécuteur testamentaire de sa sœur. Il aurait été remplacé à la tête des deux trusts créés par le chanteur - le premier consacré à son patrimoine en France, l’autre à son patrimoine aux États-Unis - par une comptable de Los Angeles désignée par Laeticia.

Dès les premières révélations au sujet du contenu du testament de Johnny Hallyday, des proches du rocker s’étaient étonnés d’apprendre que ce dernier avait confié un rôle important à son beau-frère dont il ne semblait pas vraiment apprécier la compagnie.

Il y a quelques jours, Sébastien Faran, le dernier manager de celui qui fut l’idole des jeunes, avait justifié ce choix dans les pages du Journal du Dimanche. "Grégory avait été désigné avant la tournée en Asie en 2013, expliquait-il, parce que Johnny avait peur que si son avion s’écrasait avec lui et sa femme, les petites n’aient plus personne pour s’occuper d’elles." La tournée n’a jamais eu lieu mais le nom du frère cadet de Laeticia était resté dans le testament…

Elyette Boudou alias Mamie Rock

Selon Voici, la grand-mère de Laeticia - celle que Johnny surnommait affectueusement Mamie Rock - vit aujourd’hui recluse dans sa maison du Sud de la France. La justice française s’intéresse de très près à cette dame de 82 ans qui préside depuis 2012 les trois sociétés de gestion gérant les droits et l’image du chanteur. Un rôle clé qu’elle a cependant minimisé dans un entretien accordé au Midi libre et paru le 21 mars. Elle avoue n’avoir été qu’un prête-nom et ne pas avoir géré quoi que ce soit. "J’ai fait ça pour leur rendre service, je vivais avec eux, explique-t-elle. Mais c’est tout, ça s’arrête là […] J’ai été là parce qu’on me l’a demandé, pour rendre service, mais je n’ai jamais encaissé vingt sous !" Voilà qui pourrait bien ne pas être du goût de la justice… Mamie Rock déclare aussi avoir refusé d’être l’exécuteur testamentaire. Elle aurait expliqué à Laeticia être trop âgée pour l’être et c’est ainsi que Grégory a été désigné. Une version qui n’est pas tout à fait celle livrée par le manager Sébastien Faran…

André Boudou, le père

Aujourd’hui âgé de 66 ans, André Boudou, le père de Laeticia, est incontestablement le personnage le plus sulfureux de la famille. Ancien joueur de rugby et passionné de sports moteurs (il a participé à cinq reprises au Paris-Dakar), il a été condamné à de la prison pour avoir fraudé le fisc et falsifié la comptabilité de sa boîte de nuit, l’Amnésia. Très implanté dans le milieu de la nuit du Sud de la France, André Boudou a créé sa première discothèque au Cap-d’Agde en 1974, à 23 ans. Son business a pris de l’ampleur dix ans plus tard lors du rachat de l’Amnésia qui l’a conduit à exporter son concept de boîte de nuit à Paris et à Miami. C’est d’ailleurs en Floride que Johnny a rencontré Laeticia, à l’initiative du père de cette dernière. Conseiller manifestement peu avisé, le beau-père du rocker a entraîné celui-ci dans ses affaires avec plusieurs désillusions à la clé. C’est aussi lui qui a allumé la mèche entre Johnny et Universal, sa maison de disques historique, accusant celle-ci d’avoir floué sa poule aux œufs d’or. André Boudou aurait aussi contribué au grand nettoyage qui a eu lieu parmi les proches trop envahissants de son beau-fils.