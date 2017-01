Avant les attentats de Paris, le Molenbeekois Abdelhamid Abaaoud faisait déjà partie des cibles prioritaires de la France. Selon des documents déclassifiés de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), portés au dossier d’instruction des attentats de Paris, déjà évoqués par Libération et dont La DH a obtenu copie, Abaaoud avait été qualifié de "priorité urgente", en septembre 2015, soit plus de deux mois avant la tuerie du Bataclan.

À cette époque, les services secrets français souhaitent "impérativement et dans les meilleurs délais localiser l’opérationnel Belgo-Marocain Abdelhamid Abaaoud alias Abou Omar el Beljiki […], acteur de la projection d’opérationnels vers les pays de la coalition contre l’État islamique (EI) et vecteur de plusieurs menaces avérées contre notre pays", indique une note, pour qui "la neutralisation" du djihadiste est une "priorité urgente".

Le nom était tout sauf inconnu de ce côté de la frontière. Abaaoud avait depuis longtemps été identifié comme le chef opérationnel de la cellule de Verviers, sous les ordres de Padre (lire en page 2).

Le 3 novembre, la DGSE observe qu’Abaaoud a été "promu au sein de l’État islamique malgré le démantèlement partiel de la cellule opérationnelle de Verviers qui n’a donc pas été vécu comme un échec par l’organisation terroriste". La France considère alors qu’Abaaoud dispose de 170 combattants "sous son commandement, non seulement des Belges et des Français mais également des Marocains de souche". En 2015, Abaaoud avait été localisé comme se déplaçant souvent entre les villes voisines de Deir ez Zor et Mayadin, non loin de la frontière irakienne.

Identifié comme "bien intégré au sein des katibas francophones", Abaaoud était, le 4 septembre 2015, suspecté d’être le responsable d’un "projet de sélection de volontaires pour des attaques terroristes en Europe".

Dans une note de synthèse du 9 septembre 2015, la DGSE déploie le CV du djihadiste, son passé de petit délinquant, son départ vers la Syrie en compagnie de son petit frère Younes et de son ami Yoni Mayne (dont le décès est confirmé en mars 2014), dans le cadre de la filière du gourou Khalid Zerkani. Le service français observe aussi qu’Abaaoud s’est "glorifié à tort" dans une interview à Dabiq, magazine de l’EI, d’être allé accompagner en Belgique les membres de la cellule de Verviers avant de revenir en Syrie. Une nouvelle étape dans ses tentatives d’intox, qui parfois ont fonctionné.

Le rôle d’Abaaoud était aussi de sécuriser les routes empruntées par les djihadistes voulant rejoindre l’Europe pour y perpétrer des attentats. Ainsi, le Molenbeekois avait la charge "d’évaluer les mesures de protection mises en œuvre dans les aéroports sur le trajet Istanbul-République tchèque-France". On se souvient, lors du procès de la cellule de Verviers, qu’Abaaoud et ses sbires avaient tenté à plusieurs reprises de traverser l’Europe, sans succès. Le jeune homme avait même tenté de s’attacher les services d’une escort girl pour l’accompagner et donner le change !

Le document de la DGSE s’est également basé sur le précieux témoignage de Reda Hame, interpellé en France, qui a longuement documenté les services sur le rôle d’Abaaoud et les techniques utilisées par l’EI pour rejoindre l’Europe occidentale.

Pour autant, en septembre, la France s’estime incapable de mener une "action d’entrave" à "courte échéance" (un assassinat ciblé, en d’autres termes). Les services étaient alors concentrés sur l’identification des membres du futur commando de Paris. À ce moment-là, Abaaoud est déjà en Europe presque prêt à frapper la France en plein cœur.