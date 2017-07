Du "coup de poker" sur la Libye à une nationalisation au nez et à la barbe des Italiens, Emmanuel Macron a pris de court cette semaine ses partenaires européens en tentant de reprendre la main après des déboires internes.

En quelques heures jeudi, le président français, élu sur un engagement pour "plus d'Europe", a par deux fois semblé faire mentir ses promesses de campagne et de début de quinquennat.

Il a d'abord annoncé son intention de créer des centres d'enregistrement ("hotspots") pour demandeurs d'asile en Libye, avec ou sans les autres Européens.

"Une telle annonce, faite de son propre chef, sans l'accord des partenaires européens, on savait que (l'ancien président) Nicolas Sarkozy en était capable. Mais pas Macron, l'Européen proclamé", tempêtait vendredi le quotidien économique allemand Handelsblatt.

Le même jour, le gouvernement français nationalisait provisoirement les chantiers navals STX France, dont le groupe italien Fincantieri s'apprêtait à prendre le contrôle au terme d'un accord conclu sous la présidence de François Hollande.

A Rome, le procès en "nationalisme" et "protectionnisme" du nouveau chef de l'Etat français n'a pas tardé, même si Paris assure vouloir faire une "large place" aux Italiens chez STX dans le cadre de nouvelles négociations.

Sur les hotspots, Emmanuel Macron a commis un "affront diplomatique grave" en ignorant les Italiens, qui sont pourtant en première ligne en Méditerranée face à l'afflux de migrants, affirme le quotidien La Stampa.

"Nationaliste"

Selon le Handelsblatt, ce cavalier seul "jette une nouvelle lumière sur son engagement" européen du chef d'Etat français, alors qu'il a fait du renforcement de l'Europe une priorité, de la zone euro à la défense.

Pour un ancien conseiller de l'exécutif et fin observateur de la politique française, Emmanuel Macron est certes rattaché à l'idéal européen mais plus encore à la défense de l'intérêt national.

"Sur les questions européennes et internationales, il penche plus du côté du souverainisme que de l'Europe et ce n'est pas le fait de s'entendre bien avec Angela Merkel qui y change quoi que ce soit", relève-t-il. "Le général de Gaulle s'entendait très bien avec Konrad Adenauer et il était pourtant très nationaliste !" renchérit-il.

"Emmanuel Macron pense que l'Europe est un multiplicateur de puissance pour la France", assure-t-il. Selon lui, le chef de l'Etat a aussi cherché à rebondir après un premier décrochage dans les sondages et le malaise suscité par la diminution d'aides sociales en faveur des plus défavorisés.

"Ils ont un peu essayé de sauter sur tous les ballons ces quatre derniers jours pour faire oublier cette histoire", analyse l'ancien conseiller.

Mardi, Emmanuel Macron a déjà fait la une à l'international en réunissant dans une mission de bons offices les deux frères ennemis de la crise libyenne à Paris.

Superman

"Sur la Libye on ne peut pas dire que Bruxelles et l'Italie aient su donner l'impulsion nécessaire. Donc il tente le coup. Soit il réussit et tout le monde dira +c'est un chef, c'est Superman+, soit il échoue et on dira +Français arrogants, etc..+", résume François Heisbourg, président de l'International Institute for Strategic Studies à Londres.

L'initiative unilatérale sur les hotspots s'avère toutefois plus risquée en raison des tensions permanentes entre pays membres de l'UE dans la crise des migrants.

Emmanuel Macron réalise aussi qu'il dispose d'une marge de manoeuvre beaucoup plus grande à l'international qu'en politique intérieure.

"Comme tous les nouveaux présidents, il découvre des outils et cède à la tentation de vouloir les utiliser à fond", souligne François Heisbourg, tirant un parallèle avec Nicolas Sarkozy qui, à son arrivée en 2007, avait voulu instaurer une Union de la Méditerranée.

Au bout du compte, sa crédibilité européenne se jouera sur "la réussite des réformes dans l'UE et sur le rétablissement de la confiance entre la France et l'Allemagne", estime-t-il.

A Berlin, cet hyperactivisme risque toutefois d'être mal perçu. "La chancelière a l'air un peu frustrée par ce président qui jongle avec toutes ces balles", relève Stefani Weiss, experte des questions européennes à la Fondation Bertelsmann. "Espérons qu'il ne sera pas dépassé par toutes ces initiatives et qu'il se surestime pas", ajoute-t-elle.