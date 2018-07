Les propriétaires d'un zoo du Caire ont ainsi déguisé des ânes domestiques en zèbres afin d'attirer des visiteurs. Et cela, en dessinant avec de la peinture des rayures noires sur leurs côtes, rapporte la chaîne de télévision Extra news.

Trois éléments ont permis à l'étudiant égyptien de déceler la mascarade: les rayures grossières, les oreilles et la crinière de l'animal. Mais c'est surtout la peinture qui lui a mis la puce à l'oreille. En effet, à cause de la forte chaleur, la peinture coulait sur les yeux de l'un des deux zèbres. En regardant de plus près, le jeune homme a vu que la peinture bavait sur l'ensemble de la peau de l'animal.

Alors que plusieurs vétérinaires confirment qu'il s'agissait bien d'un âne, le directeur du parc égyptien nit toujours l'évidence.