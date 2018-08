Un ministre norvégien d'extrême droite a une relation avec une réfugiée iranienne.

A cause de cette aventure, l'homme politique Per Sandberg a été forcé de démissionner de son poste au gouvernement.

Son parti anti-immigration et anti-islam n'a pas vu d'un bon oeil le fait que lui et sa compagne Bahareh Letnes aient filé en Iran pour s'offrir un voyage. Les tourtereaux se sont exposés sur les réseaux sociaux alors que Sandberg devait garder ce voyage secret.

Le Point rapporte que Sandberg a donc démissionné de son poste de ministre de la pêche, importante ressource en Norvège, il y a presque 10 jours.

Bahareh Letnes est une réfugiée iranienne qui souhaite rester en Norvège. Si elle rentre au pays, elle connaitra un mariage forcé. Pourtant, elle y est retournée avec Sandberg...

Lorsque Sandberg et sa compagne sont rentrés de voyage, le contre-espionnage norvégien a saisi le téléphone de l'ex-ministre qui pourrait contenir des informations sensibles. L'espionnage iranien est fortement présent en Norvège.

A l'heure actuelle, Per Sandberg s'est retiré du gouvenement et de du parti du progrès (FRP) et vit son amour avec Bahareh Letnes.