Cela devait être une démonstration sans danger, une simple maquette de volcan à présenter dans le cadre du cours de sciences, cela s'est terminé par une explostion et plusieurs dizaines de blessés.

Le volcan a littéralement explosé vers 11h30 ce samedi, projetant des cailloux et des morceaux de carrelage sur les spectateurs, rapporte le Times of India. C'est sur le terrain de l'école que l'incident a eu lieu.

Quatre maquettes de volcan ont été présentées par les élèves: c'est la deuxième qui a littéralement explosé. Parmi les 59 blessés, deux d'entre eux sont sérieusement touchés à l'avant-bras et à l'œil. "L'hôpital nous a assuré que la vue de Rehman (l'un des élèves blessés, NDLR), ne serait pas affectée", indique la directrice de l'établissement Holy Family High School, Sr Sany Jose.

La responsable de l'école tient, cependant, à signaler que la plupart des élèves n'ont été que légèrement blessés.

Une bouteille de vinaigre et de bicarbonate de soude

"Nous avons appris qu'il y avait une bouteille de plastique remplie de vinaigre et de bicarbonate de soude. Le tout a été recouvert d'épaisses couches de boue afin de former une montagne. Nous pensons que l'épaisse couverture de boue a exercé une pression sur la bouteille contenant du vinaigre et du bicarbonate de soude. Ceci a dû conduire à l'explosion", explique la cheffe d'établissement.

La mère de l'élève qui a préparé le volcan explosif a expliqué que son fils avait déjà gagné des prix lors d'événements du même genre.

Une enquête est menée par la police pour déterminer les causes d'une telle explosion. L'école est actuellement accusée de "négligence".