Monde Le compte Youtube RealLifeLore a décidé de calculer la superficie que devrait avoir un bâtiment pouvant héberger la totalité de l'humanité, soit 7,4 milliards de personnes. Cette idée un peu bizarre leur est venue en observant la ville de Whittier en Alaska. Là-bas, l'ensemble des 214 habitants demeurent dans le même bâtiment. Celui-ci contient tout ce dont ils ont besoin : des supermarchés, un poste de police, un bureau de poste, un hôpital, etc.

Créer un bâtiment qui peut accueillir 214 personnes est une chose, mais en imaginer un pouvant héberger 7,4 milliards en est une autre. L'AT&T Stadium au Texas est un géant dans le domaine, mais il ne peut accueillir que 80.000 personnes, soit la population d'Andorre. La Mosquée de la Mecque peut accueillir 4 millions de personnes, soit la population du Panama. Mais on est encore loin de l'objectif.

A votre avis, quelle taille devrait faire ce super bâtiment?

Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord voir combien de personnes peuvent être placées dans un mètre carré. Les auteurs de la vidéo sont partis du principe qu'ils pouvaient en mettre maximum 5 dans cette superficie sans que ce soit dangereux.

Un bâtiment pouvant accueillir toute la Belgique en projet

Le Crystal Island est un bâtiment qui devrait être construit dans Moscou. Il devrait faire 2,5 millions de mètres carré, ce qui en ferait le plus grand bâtiment de plein-pied de la Terre. Il pourrait accueillir la population de toute la Belgique. Toutefois, le début de sa construction a été postposé en raison de problèmes économiques.





Mais il y a un autre problème lorsqu'on calcule la place que prendraient tous les êtres humains : si l'on réfléchit en terme de mètres cube au lieu de mètres carré, l'on ne peut placer que trois humains dans un espace en 3D étant donné qu'un adulte moyen mesure 1m63. Un humain occupe ainsi un espace de 0,326 m³.

A ce titre, l'usine Boeing Everett, le bâtiment le plus volumineux du monde, peut abriter 40,8 millions d'êtres humains si on le découpe en plusieurs étages d'exactement 1m63 de hauteur. C'est bien, mais cela ne représente que moins d'1% de la population mondiale.

Un "petit" cube peut faire l'affaire

Pour pouvoir héberger la Terre entière, il faudrait un espace de 2,436 milliards de m³ ou 2,436 km³, soit un cube de 1346m de côté. Cela peut paraître grand mais, en réalité, ce cube n'aurait donc qu'1,3 km de côté. Au sol, il pourrait sans problème être casé dans le centre-ville de New York par exemple !

C'est la hauteur qui poserait plus de problèmes étant donné qu'une construction aussi élevée n'a jamais été tentée. A titre de comparaison, le plus haut bâtiment du monde est le Burj Khalifa qui mesure "seulement" 830m, soit 500m de moins que ce dont on a besoin. Mais quand on sait que la tendance est au "toujours plus haut", peut-être qu'un jour un bâtiment aussi élevé verra le jour.

Construire un cube qui pourrait renfermer la totalité de l'humanité est donc bel et bien possible puisque l'espace nécessaire est sans doute beaucoup plus petit que ce que vous vous étiez imaginé. Un projet qui ne verra jamais le jour mais qui impressionne par ses mesures puisqu'il ne faudrait qu'une demi-heure pour le contourner entièrement en faisant du jogging. Impressionnant !