Les habitants de Hénin-Beaumont sont plutôt conquis par le Front national. Même si certains ont la "nausée"…

Seule la vue du terril, symbole du passé minier de la région, réveille le relief de la petite Hénin-Beaumont, dont l’architecture renvoie beaucoup à la Belgique. Dans cet ancien fief socialiste devenu frontiste, plutôt précarisé, on vote massivement Le Pen (34 % au premier tour). La fameuse France des oubliés, selon le vocable de la candidate.

En ce mardi ensoleillé, le marché local n’a qu’un mot à la bouche : Marine. "Quoi, ça fait peur, en Belgique, le Front national ?", questionne Jean-Marc. Il n’est pas d’ici mais vend ses tapis "flamands !" au marché d’Hénin depuis 27 ans. "Ici, vous ne croiserez pas beaucoup de gens apeurés…" De fait . La majorité de nos interlocuteurs sont pro-FN.

Cette dame, 64 ans, qui se méfie de la presse comme de la peste, opine timidement du chef. "Je suis née à Hénin et j’y ai grandi. Eh bien, je peux vous dire que la commune n’a jamais été aussi bien tenue. Avant, on avait des panneaux qui annonçaient des travaux qu’on ne voyait jamais venir. Maintenant, les travaux ont lieu." Elle sait pour qui elle votera dimanche. Elle ne nous dira pas qui. Ce n’était pas vraiment nécessaire.

Un peu plus loin, Hassan et son petit bonhomme font leurs courses. "J’ai voté Hamon, c’est le seul qui a compris l’avenir. Marine ? Bof. Au final, elle est comme les autres." Normalisation.

Orlane, 38 ans, en arrêt grossesse, fait partie des indécises. Educatrice sociale, elle constate "que la commune va dans le bon sens. Je n’ai jamais vu autant de rénovations. Le maire bosse bien. Des problèmes ancestraux (inondations, un passage à niveau dangereux) sont pris à bras-le-corps. Mais il me reste des désaccords majeurs avec le FN, comme la suppression du mariage pour tous…"

Arnaud, 42 ans, nous apostrophe. "Je tiens à nuancer…. Moi, je suis héninois et j’ai la nausée. En sortant de chez moi, j’ai dit à ma femme que j’allais au marché prendre un bain de nazis ! Le FN, c’est le drame de la France. Comme si on avait oublié qui il était. Et la contamination est profonde : hier, un pote m’a tenu par SMS des propos racistes et son intention de voter Marine… En 2007, il votait Besancenot, bordel !"