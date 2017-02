Le djihadiste français Rachid Kassim a bel et bien été tué par une attaque de drone décidée depuis les États-Unis, a révélé hier la chaîne française LCI, invoquant des comparaisons d’ADN. Il y a cinq jours, la mort de Kassim avait été annoncée mais pas confirmée. Il fallait s’entourer d’un luxe de précautions vu que les djihadistes de l’État islamique (EI) se sont fait une spécialité d’annoncer eux-mêmes leur décès afin de tromper l’ennemi. Le Belge Abdelhamid Abaaoud, ancien ennemi public numéro 1, n’avait pas agi autrement.

Selon LCI, des tests ADN comparés ont permis d’authentifier le décès de Kassim. Celui-ci aurait été ciblé sur décision des États-Unis. Il aurait appelé des jeunes à commettre des attentats sur le sol américain. Il était devenu une high value target. Son nom apparaît dans l’actualité depuis de nombreux mois. Il est de notoriété publique que sa main était derrière plusieurs attentats commis en France et de nombreuses radicalisations, en France et en Belgique.

Ancien animateur social, originaire de Roanne (Loire), Kassim était parti de longue date en Syrie, où il a rejoint les rangs de l’EI, devenant notamment un bourreau. Depuis l’été 2016, il s’était fait connaître via une intense propagande sur l’application de messagerie sécurisée Telegram, où il appelait en permanence au djihad et à la commission d’attentats. Il est notamment lié à l’assassinat du père Hamel en juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et au commando de femmes arrêté à Boussy-Saint-Antoine (Essonne) en septembre 2016.

Son nom était apparu en Belgique avec la radicalisation d’un adolescent belge de 17 ans arrêté et écroué à Rennes dans le cadre d’un dossier français.

Plus important encore, il était soupçonné d’être derrière un appel à tuer des militaires belges, comme l’avait révélé La DH . Une enquête est toujours en cours au parquet fédéral.

La mort de Kassim est considérée comme un événement important dans les pays de la coalition qui s’opposeny à l’EI, tant son influence apparaissait grande sur les jeunes esprits. Sa montée en puissance au sein de l’organisation terroriste correspondait à un changement de politique dans la commission des attentats, préférant des actions réalisées en Europe par des Européens de naissance, plutôt que de lourds projets tel que celui de l’attaque du 13 novembre à Paris, plus spectaculaire mais plus lourd à mettre en place.