Le tremblement de terre qui s’est produit à Kos vendredi dernier a semé quelque peu la panique chez certains vacanciers belges. Apeurés par les répliques, désolés de voir leur hôtel et certains monuments touchés, certains se sont précipités vers l’aéroport en vue de rentrer au plus vite au pays. Faute d’avion et ne souhaitant pas retourner à l’hôtel, quelques-uns ont préféré dormir à la belle étoile.

Stéphanie, une touriste belge dont l’hôtel avait été touché mais jugé fonctionnel par son tour-opérateur, est de ceux-là. Elle estime n’avoir pas été suffisamment prise en charge par Neckermann, son tour-opérateur. Hier, elle est finalement rentrée en Belgique, à la fin de son séjour initialement prévu.

Chez Neckermann, on comprend le désarroi vécu par cette touriste, même si tout semble avoir finalement été effectué dans les règles. "Nous comprenons que ces familles soient dans une situation inconfortable et nous en sommes désolés. Nous sommes étonnés de la situation de cette cliente. Nous avons six personnes sur place pour prendre contact avec nos clients. Bien entendu, dans des situations comme celles-ci, tout le monde se rue sur nos agents donc parfois, il y a plus d’attente que dans d’autres circonstances. Mais nous allons vérifier ce qui s’est passé car ce n’est pas normal qu’elle soit restée sur le carreau", confie Franklin Braeckmann, porte-parole de Neckermann.

Au total, 1.047 Belges étaient à Kos lors du tremblement de terre et seuls trente-quatre d’entre eux ont opté pour le rapatriement. Initialement, ils étaient septante-six à avoir fait la demande mais quarante-deux ont changé d’avis juste avant de prendre l’avion. C’est surtout l’hôtel Continental Palace qui a souffert du séisme. Particulièrement, il a été fermé et les vacanciers qui y séjournaient ont pu être rapatriés ou relogés. Quant aux vacanciers en partance, Neckermann assure ne pas avoir reçu de demandes d’annulation. Sur place, la vie a repris son cours et les touristes, le chemin des plages.