Le secrétaire permanent du parti présidentiel congolais, Emmanuel Ramazani Shadary, a été désigné mercredi comme dauphin du président Joseph Kabila pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lambert Mende Omalanga.

Ce qui signifie que le chef de l'Etat sortant ne se représentera pas. M. Ramazani sera le candidat du Front commun pour le Congo (FCC), une vaste plate-forme électorale créée par M. Kabila.

"Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD", a affirmé M. Mende lors d'une conférence de presse à Kinshasa.

Il va aller immédiatement déposer son dossier de candidature au siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), a ajouté le ministre.

La clôture du dépôt des candidatures est prévue à 17h30 HB.

M. Ramazani Shadary "va représenter notre famille politique à l'élection présidentielle", a ajouté M. Mende. C'est le candidat "derrière lequel nous allons tous nous aligner", a-t-il insisté en présentant "la conclusion des consultations que le président Joseph Kabila Kabanga, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager le nom de l'oiseau rare".

Cette annonce met fin à des années de spéculations sur la possibilité pour M. Kabila de briguer un troisième mandat malgré la limite fixée à deux par la Constitution qu'il a lui-même promulguée en 2006.

M. Ramazani Shadary a été jusqu'en février dernier vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur.

Il avait alors été désigné comme premier secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD, la formation du président Kabila).

Il fait partie de la quinzaine de personnalités congolaises visées, depuis 2017 dans son cas, par des sanctions de l'Union européenne (interdiction de voyage dans l'UE et gel de ses éventuels avoirs) pour entrave au processus électoral.

"Né en 1960, marié et père de huit enfants, il est député élu de la circonscription de Kabambare (Maniema, une province de l'est de la RDC), et il fut président du groupe parlementaire du PPRD", a indiqué M. Mende.