Le président Emmanuel Macron a proné mardi "une voie radicalement nouvelle" en phase avec les choix exprimés par les Français, dans un long discours solennel devant l'ensemble des parlementaires réunis en Congrès au château de Versailles.

"Par ses choix récents notre peuple nous demande d'emprunter une voie radicalement nouvelle", a lancé le chef de l'Etat, venu exposer les grandes orientations de son quinquennat.

Le président a également a proposé de réduire d'un tiers le nombre de sénateurs et de députés.

"Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide (...) c'est un Parlement qui travaille mieux", a-t-il affirmé en prônant "action" et "efficacité" à tous les niveaux du pouvoir.

Emmanuel Macron a annoncé qu'il lèverait "à l'automne" l'état d'urgence en France, en vigueur depuis les attentats de novembre 2015.

"Je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne, parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte", a déclaré le chef de l'Etat, tout en ajoutant que le Parlement serait appelé à voter des mesures nouvelles pour lutter contre le terrorisme.

Emmanuel Macron a estimé que "protéger les plus faibles" ne devait pas conduire à les transformer "en assistés permanents de l'État" et de ses "mécanismes de vérification et de contrôle".

"Il faut bien entendu reconnaître la part essentielle de nos services publics et de tous nos fonctionnaires (...) Mais protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en mineurs incapables", a déclaré le chef de l'État.

Macron veut "réformer en profondeur" le système de l'asile, qui est "débordé de toutes parts", pour arriver à un "traitement humain et juste" des demandes des futurs réfugiés, a-t-il dit lundi.

"Nous ne pouvons pas continuer d'affirmer hautement notre attachement aux principes de l'asile, tout en nous abstenant de réformer en profondeur" ce système qui, "débordé de toutes parts, ne permet pas un traitement humain et juste des demandes de protection" émanant "d'hommes et de femmes menacés par la guerre et la persécution", a affirmé le président de la République.

Il veut en outre "faire revivre le désir d'Europe" qui a "perdu le cap", "fragilisée par la prolifération bureaucratique". "La décennie qui vient de s'achever a été pour l'Europe une décennie cruelle. Nous avons géré des crises mais nous avons perdu le cap", a regretté le chef de l'Etat pro-européen. "Je crois fermement à l'Europe, mais je ne trouve pas ce scepticisme injustifié", a-t-il ajouté.