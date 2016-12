Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a salué samedi l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2334 sur le conflit israélo-palestinien, qui réclame la fin de la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens occupés.

"La Belgique partage pleinement la position de la communauté internationale exprimée dans cette résolution: seule une solution à deux Etats (israélien et palestinien, ndlr) offre une perspective de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. La colonisation des Territoires occupés par Israël est illégale, et sa poursuite met gravement en danger la possibilité d'une solution à deux Etats", a affirmé le chef de la diplomatie dans un communiqué.

La Belgique soutient les initiatives diplomatiques internationales qui visent à favoriser l'objectif de paix durable, ajoute M. Reynders.

C'est dans le même esprit de favoriser le dialogue qu'il a organisé des rencontres économiques israélo-palestiniennes le 14 décembre dernier à Bruxelles.

Le ministre a également invité les parties à entendre le message principal de cette résolution, qui est un appel à la paix, et à reprendre des négociations crédibles à propos du statut final des Territoires palestiniens occupés.

"Ce texte de résolution ne peut justifier aucune incitation à la violence ou provocation. Il ne sert pas l'animosité ni la rancœur. Il doit au contraire servir aux responsables politiques concernés pour s'engager dans la voie de la raison", a conclu M. Reynders.