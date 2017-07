Il a fallu s'armer de patience pour rejoindre le sud de la France samedi.

La situation sera plus calme dimanche dans le sens des départs mais les premiers problèmes sont déjà attendus dans le sens des retours. Samedi en fin de journée, les routes étaient moins chargées, quelques encombrements étant encore relevés autour des villes du littoral belge et, en France, entre Lyon et la Côte d'Azur.

Les bouchons devraient être moins importants dimanche dans le sens des départs, à l'exception de quelques points noirs comme le col du Brenner. La liaison entre l'Autriche et l'Italie sera fermée entre 6h30 et 9h45 dimanche matin. Des explosifs de la Deuxième guerre mondiale doivent y être neutralisés. L'A22 entre Sterzing et Brixen sera fermée dans les deux sens et la circulation ferroviaire sera également interrompue.

Dans le sens des retours, dimanche est classé orange partout en Europe: circulation chargée avec quelques ralentissements. Pour le sud-est de la France, Touring prévoit une circulation très difficile avec d'importants bouchons.