Selon Le Figaro, le 7 septembre dernier, le relevé d'indicent de la prison rapporte que "le TIS (terroriste islamiste en détention, ndlr) ABDESLAM Salah a menacé le surveillant XXX lors de la distribution du repas, en ces termes: 'Pourquoi tu me regardes, espèce de minus. T'es qu'un minus, viens dans ma cellule et on va s'expliquer. Moi, je suis musulman et vous êtes mécréants, des chiens ; un jour, ça va changer vous allez m'embrasser les pieds'".

Des propos choquants qui ont poussé l'établissement à alerter le parquet antiterroriste ainsi que la direction de l'administration pénitentiaire.