Salah Abdeslam a été débouté jeudi de la plainte qu'il avait déposée en France à l'encontre du parlementaire Thierry Solère, pour "atteinte à la vie privée", rapporte la chaîne d'information en continu française LCI.

Le dernier membre encore en vie du commando djihadiste qui a commis les attentats de Paris du 13 novembre 2015 avait déposé plainte en juin dernier après que le député français du parti Les Républicains eut raconté en détail sa visite dans la maison d'arrêt française où M. Abdeslam était maintenu à l'isolement. Salah Abdeslam a été débouté et condamné à verser 500 euros à Thierry Solère pour frais du justice.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé, dans le jugement que LCI s'est procuré, que "ce sont les journalistes et non pas monsieur Solère qui ont fait le choix de retranscrire ces quelques propos dans l'article". Le parlementaire avait décrit les conditions de détention de M. Abdeslam dans le Journal du dimanche. Or, le JDD n'a pas été poursuivi.

Le député dépeignait un Salah Abdeslam "fatigué et nerveux" et décrivait l'intérieur de sa cellule comme ses faits et gestes, rappelle L'Express sur son site internet. "Il s'est parfumé et a déroulé son tapis de prière rouge. Il était en survêtement et en tee-shirt sombre..." Frank Berton, qui était à l'époque avocat du terroriste présumé, avait dénoncé "des déclarations scandaleuses et attentatoires aux Droits de l'Homme" et un "mépris" des droits de son client.