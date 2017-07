L'agence fédérale américaine de l'aviation a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête après qu'un avion d'Air Canada, qui transportait 140 personnes, a frôlé la catastrophe en voulant atterrir sur une piste d'accès remplie d'avions en attente de décollage à San Francisco.

L'Airbus A320 avait reçu l'autorisation de se poser sur la piste 28 de cet aéroport international peu avant minuit vendredi, mais "le pilote s'est aligné par inadvertance pour le taxiway C, qui est parallèle à la piste", a expliqué la FAA dans un communiqué.

Quatre aéronefs se trouvaient sur cette route d'accès en attente du feu vert pour s'envoler au moment où l'avion qui transportait 135 passagers et cinq membres d'équipage a effectué sa manoeuvre. Un contrôleur aérien l'a réorienté pour une seconde tentative qui s'est déroulée "sans incident".

La FAA cherche à déterminer à quelle distance l'avion en provenance de Toronto s'est approché du taxiway C. S'il est avéré que l'avion a frôlé l'atterrissage sur cette piste bondée, "ce qui s'est passé se rapproche probablement de la plus grande catastrophe de l'histoire de l'aviation", a souligné un ancien pilote d'United Airlines auprès du journal The Mercury News, qui a révélé l'incident.

"Si vous pouvez imaginer un Airbus entrer en collision avec quatre grands avions commerciaux, remplis de kérosène et de passagers, alors vous pouvez imaginer l'horreur que cela aurait pu être", a-t-il soufflé. De son côté, Air Canada a également ouvert une enquête interne.

Un enregistrement audio des échanges par radio entre le pilote du vol Air Canada 759 et la tour de contrôle de l'aéroport, disponible sur internet, témoigne du cafouillage qui aurait pu tourner au drame.