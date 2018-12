"J’ai toujours réussi à faire la distinction entre la personne privée et le responsable public. Et j’en profite, d’une certaine façon. Les mêmes traîtres qui ont dit ces horreurs viennent me rechercher pour que les défende dans leur circonscription. Et en plus, j’y vais !"

"Parce qu’ils sont loyaux à une cause. Finalement, c’est peut-être cette absence de cynisme qui fait que je survis. Presque tous les membres du précédent gouvernement ont disparu. Peut-être parce que je ne me suis pas suffisamment imposée… J’ai par exemple fait énormément pour l’élection du président Hollande. Je dois faire partie de l’équipe ministérielle, c’est évident. Mais je ne le demande même pas. Car j’intègre moi-même les problèmes que ça va lui poser. Un homme aurait demandé. Je regrette de ne pas avoir plus parlé et agi pour me faire respecter."

Vous expliquez dans votre livre avoir fait cesser la pratique de la bise des hommes aux femmes dans votre cabinet.

"Quand c’est imposé, c’est une pratique insupportable. C’est là que les prédateurs, les hommes qui se comportent mal, commencent. Ils frottent, ils touchent, ils tripotent."

Quand vous parlez du PS français, cela ressemble au musée des horreurs du machisme.

"C’est pareil partout. Et pas qu’en France. Ce sont les hommes qui ont le pouvoir."