Thomas Cook a décidé de rapatrier samedi 76 touristes qui logeaient dans le Continental Palace de Kos.

Cet hôtel ne peut plus héberger de voyageurs depuis le séisme qui a frappé la région dans la nuit de jeudi à vendredi et qu'il n'y a plus de places disponibles ailleurs pour la durée de leur séjour, annonce le tour-opérateur belge. De leur côté, l'ensemble des touristes voyageant via TUI sont en mesure de passer la nuit à l'hôtel, que ce soit sur l'île grecque ou dans la station balnéaire turque de Bodrum.

Les 76 touristes qui logeaient dans le Continental Palace de Kos prendront dans l'après-midi un vol pour Francfort puis effectueront le trajet jusque Brussels Airport en bus. Thomas Cook organise un vol spécial depuis Kos avec ses homologues allemand et néerlandais. Celui-ci se posera à Francfort, en Allemagne, où une équipe du tour-opérateur accueillera les voyageurs et les accompagnera en bus à l'aéroport de Bruxelles. Ces touristes seront remboursés, ce qui n'est pas le cas des autres voyageurs se trouvant encore à Kos et à Bodrum.

La situation y est stable et tous les hôtels ont été contrôlés en détail. Thomas Cook ne voit donc pas de raison pour un rapatriement général. Ceux qui voudraient malgré tout rentrer plus tôt que prévu doivent prendre contact avec les représentants locaux du tour-opérateur. Ceux-ci regarderont au cas par cas les possibilités et la capacité, qui sont limitées en cette période estivale.

Du côté de TUI, tous les voyageurs sont logés dans des hôtels et chacun d'entre eux est en mesure de passer la nuit dans une chambre. Tous les hôtels sont à nouveau opérationnels, à l'exception d'un établissement dans la ville de Kos. "Pour quasi tous les vacanciers, le retour à la normale s'opère. Cependant, pour certaines personnes, la peur n'a pas encore disparu", relève encore le tour-opérateur, dont des représentants sur place font à nouveau le tour des hôtels pour parler avec les vacanciers. Les vols de TUI vers Kos, Rhodes, Bodrum et Marmaris seront effectués comme prévu, précise-t-on encore.