Plus de 350 personnes, dont 25 sont toujours hospitalisées, ont reçu des soins dans la station balnéaire turque de Bodrum après le séisme qui a frappé la côte égéenne du pays et des îles grecques, a indiqué le ministre turc de la Santé.

"358 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre. Parmi elles, 272 ont été transportées à l'hôpital par ambulance et les autres s'y sont rendues par leurs propres moyens", a affirmé le ministre, Ahmet Demircan.

Il a ajouté que 25 blessés étaient toujours hospitalisés. "Certains d'entre eux souffrent de fractures", mais aucun n'est dans un état grave, a-t-il précisé.

Les médias turcs avait dans un premier temps fait état de quelque 80 blessés, la plupart d'entre eux ayant été touchés en sautant des bâtiments dans lesquels ils se trouvaient quand le séisme a frappé ou à la suite de chutes provoquées par la secousse.

Ils ont reçu des soins dans le jardin de l'hôpital car le plafond de l'établissement a subi des dégâts lors du séisme et les autorités n'ont pas voulu prendre le risque d'admettre les blessés à l'intérieur, a indiqué le gouverneur de Bodrum Bekir Yilmaz, cité par le quotidien Hurriyet.

La secousse, de magnitude 6,7 selon l'institut géologique américain (USGS) et de magnitude 6 selon l'Observatoire d'Athènes, est survenue vendredi à 01h31 heure locale (22h31 GMT jeudi).

L'épicentre du séisme se trouvait à 10 kilomètres au sud-est de Bodrum et à 16,2 kilomètres à l'est de Kos, en Grèce.

Selon les médias turcs, le séisme a provoqué un mini tsunami au large des côtes turques et les flots d'eau ont inondé la station balnéaire de Gubet près de Bodrum, endommageant plusieurs voitures.

Outre les côtes occidentales turques, le séisme a été fortement ressenti dans les îles grecques du sud-est de la mer Egée, notamment Kos où deux personnes de nationalités turque et suédoise sont mortes.





Pas victimes belges

"Il n'y a pas de Belges parmi les blessés après le séisme qui a secoué l'île grecque de Kos", selon le European Civili Protection Mechanism, a indiqué vendredi à l'agence Belga Didier Vanderhasselt, porte-parole du SPF Affaires étrangères.

Cette structure, l'European Civili Protection Mechanism, informe depuis 2001 les 28 Etats membres de l'Union européenne sur l'évolution de la situation dans les cas de catastrophes (naturelles) et coordonne si nécessaire l'aide d'urgence.





Une cinquantaine de vacanciers belges devront être relogés à Kos

Une cinquantaine de vacanciers partis de Belgique avec le touropérateur TUI vont devoir être relogés, leur hôtel du centre-ville de Kos, endommagé par le séisme de jeudi soir, ne pouvant plus les accueillir, a indiqué vendredi après-midi Florence Bruyère, porte-parole de TUI. Le touropérateur a rencontré et informé, vendredi, ses 1.500 clients à Kos et les 1.200 vacanciers qui séjournent actuellement dans la région de Bodrum.

Un vol TUI pour Kos a atterri vendredi matin avec une heure et demie de retard sur l'horaire prévu, en raison des dégâts subis par l'aéroport local à la suite du séisme, précise encore Florence Bruyère. Les vols des jours prochains sont maintenus.

Aucun rapatriement anticipé de vacanciers n'est prévu. D'éventuelles modifications de séjour seront effectuées selon les conditions normales prévues dans les contrats de voyage, dit-on encore chez TUI.