L'alerte au tsunami déclarée dans un premier temps pour la zone côtière des régions affectées dimanche par le séisme au Chili a finalement été levée. Aucune victime n'a été signalée pour l'instant mais des routes ont été endommagées. Le Bureau national chilien des urgences (Onemi) avait dans un premier temps appelé les habitants à évacuer la côte de la région de Los Lagos et les plages des régions de Biobio, La Araucania, Los Rios et Aysén. Mais les autorités ont ensuite levé cette alerte, a confirmé dimanche le directeur de l'Onemi Ricardo Toro.Selon les premières informations disponibles, aucune victime n'a été signalée et les communications téléphoniques n'ont pas été coupées. Mais le séisme a endommagé certaines routes et causé des coupures électriques dans plusieurs communes, selon la télévision locale.La secousse, initialement mesurée à une magnitude de 7,7 par l'institut d'études géologiques américain USGS, a été ressentie à 67 km au nord-ouest de la ville de Melinka sur l'île de Chiloé, à environ un millier de kilomètres au sud de la capitale Santiago.