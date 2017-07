Selon la presse grecque, le séisme survenu dans la nuit de jeudi à vendredi près des côtes turques, au large de Bodrum, a fait deux morts sur l'île grecque de Kos, également située non loin de l'épicentre de la secousse, rapporte l'agence AFP.

La principale secousse a été mesurée à une magnitude de 6.7 par l'institut américain USGS. Elle a eu lieu à 01H31 vendredi à 10 km de Bodrum (00H31 HB).

L'épicentre, dans les flots de la mer Egée entre les côtes turques et les îles grecques, se trouvait aussi à environ 20 kilomètres au nord-est de la ville de Kos, sur l'île du même nom.

Selon le maire de l'île, cité par l'Agence de presse grecque Ana, la secousse a provoqué de nombreux blessés et de très importants dégâts matériels. Des touristes et habitants parlent sur les réseaux sociaux d'un "petit tsunami" qui aurait suivi l'important séisme et les multiples secousses secondaires ressenties par la suite.