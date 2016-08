Séisme en Italie: Une quarantaine de secousses dans la nuit, nouveau bilan de 267 morts

Monde

Le séisme meurtrier qui a détruit mercredi plusieurs villages dans le centre de l'Italie a fait 267 morts et 387 blessés hospitalisés, selon un nouveau bilan communiqué vendredi par la protection civile italienne. La chef du département des situations d'urgence de la protection civile, Immacolata Postiglione, n'a en revanche pas fait mention de nouveau survivant, lors de ce point de presse. Les secouristes continuaient néanmoins à fouiller les décombres à la recherche d'éventuels survivants plus de 48 heures après le tremblement de terre de magnitude 6.0.

Jeudi soir, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence dans les régions touchées et débloqué une première enveloppe de 50 millions d'euros. Il a aussi annoncé un nouveau plan de prévention antisismique, après les interrogations sur le lourd bilan humain du séisme dans une zone que l'on savait pourtant clairement à risque. La terre a continué de trembler dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de l'Italie. Selon le centre national des séismes, plus de quarante secousses ont été enregistrées dans la nuit, dont une série d'une magnitude supérieure à 3 -- jusqu'à 3,8 pour la plus forte -- autour de minuit (22H00 GMT).