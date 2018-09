Un touriste belge en vacances dans la ville de Palu est sorti indemne du puissant séisme qui a touché vendredi la ville indonésienne, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, à l'agence Belga. La cellule de crise des Affaires étrangères et l'ambassade de Belgique à Jakarta suivent de près les conséquences du séisme et du tsunami ayant frappé vendredi l'île des Célèbes. Les Affaires étrangères ont connaissance d'un Belge qui se trouvait en vacances à Palu, la ville la plus touchée. Le touriste est indemne et attend un vol retour vers la capitale Jakarta, a précisé Didier Reynders.

Selon les Affaires étrangères, 16 Belges au total séjourneraient sur l'île des Célèbes (ou Sulawesi). Les services diplomatiques tentent d'entrer en contact avec eux, mais ces personnes se trouvent en principe loin de la ville de Palu.

Didier Reynders se trouve actuellement à New York pour l'assemblée générale des Nations unies. Le ministre belge a eu un contact vendredi avec son homologue indonésienne, Retno Marsudi. "Si l'Indonésie devait en faire la demande, la Belgique est disposée à fournir de l'aide avec B-Fast", a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères, faisant également témoignage de sa sympathie à l'égard de l'Indonésie.

Un nouveau bilan du puissant séisme suivi d'un tsunami qui a frappé vendredi l'île des Célèbes faisait état samedi de près de 400 morts et 540 blessés grave.