Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, LCP/Public Sénat, RFI-France 24, Le Point et Le Monde réalisé entre 20h15 et 22h ce dimanche, Macron serait en tête du second tour (62%) et deviendrait donc Président. Ce sondage a été réalisé sur 2.024 personnes selon un échantillon représentatif.

Harris qui a également réalisé une enquête à l'issue du premier tour, entre 20h05 et 20h30, arrive plus ou moins aux mêmes résultats puisque Macron est crédité de 64% contre Le Pen à 36%. Ce dernier a été réalisé sur un échantillon de 2684 inscrits sur les listes électorales issu d'un échantillon de 2740 personnes.